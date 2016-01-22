Askeri personele cuma namazı izni

Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayımlanan 'cuma izni' genelgesi kapsamında, askeri personele de cuma namazı izni için kolaylık sağlanacağı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, izinle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Cihan Haber Ajansı’ndan Cahit Kılıç’ın haberine göre memura cuma namazı izni Resmi Gazete'de bir süre önce yayımlanmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayımlanan genelgede, "Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak; cuma namazı saatinin mesai saatine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmadan izin verilir." ifadesi yer almıştı. Genelge, kamu çalışanlarının cuma günü mesailerinin, cuma namazı öncesi öğle tatiline girecek ve namazın bitiminden sonra tekrar mesaiye başlayacak şekilde düzenlenmesini öngörüyordu.

Genelge üzerine Genelkurmay Başkanlığı da harekete geçti. Askeri personelin cuma namazı kılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazı şöyle: "Cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından çalışanlarda çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verileceği ilgi genelgeye istinaden Genelkurmay Başkanlığı tarafından bildirilmiştir. Bu kapsamda, Garnizon Komutanlığı'nca bölgesel ve mevsimsel özellikler ile hizmet ihtiyacı ve kışla imkanları dikkate alınarak, mesai kaybına neden olmaksızın ilgi genelgeye uygun her hangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde, gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır."