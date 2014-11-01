İstanbul'da MERS şüphesi

Suudi Arabistan’dan gelen bir kişi MERS virüsü taşıdığı şüphesiyle İstanbul’daki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

İki hafta önce hac için gittiği Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye dönen 65 yaşındaki Nureddin Subaşı, cuma akşamı saat 11'de Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinin bir odası MERS virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Hastane personeline ve hastalara önlem olarak maske dağıtıldı. Yüksek ateş ve mide bulantısı gibi şikâyetleri bulunan Subaşı’nın tetkikleri saat 03.00 sıralarına kadar sürdü.

Subaşı, burada yapılan tahlillerin ardından özel bir sedyeyle ambulansa alınarak Maltepe Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin sekizinci katındaki izole edilmiş bir odaya yerleştirildi.

Her iki hastaneden de hastanın son durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki karantina alınan oda dezenfekte edilerek yeniden açıldı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan önlemin yeterli olmadığını belirten hasta yakını Lamiye Yıldız, "Herkes maske takmaya başladı. Hasta yakınlarına hiçbir şey yok. Bir tane hasta varmış; ama içeride önlem amaçlı hiçbir şey yapılmıyor. Millet peçete tutuyor ağzına. Ne kadar koruyucu olabilir ki. Maskeleri görevliler bile sonradan buldu" diye konuştu.