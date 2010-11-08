İstanbul'da kısa film festivali başlıyor

T24 - Kısa film alanında, Türkiye'nin en uzun soluklu organizasyonlarından 22. İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali bugün saat 20.00’de Fransız Kültür Merkezi Sinema Salonu’nda gerçekleştirilecek törenle başlıyor.

Çeşitli ülkelerden 182 filmin gösterileceği festivalin açılışında ünlü yönetmen Derviş Zaim "Sinema Sanatı ve Kısa" başlıklı bir konuşma yapacak ve festival filmlerinden bir seçki sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ana sponsorluğunda gerçekleştirilen gösterimler, Beyoğlu İstiklal caddesinde yer alan Fransız Kültür Merkezi, Alman Kültür Merkezi ve Hollanda Dutch Chapel salonlarında ücretsiz olarak izlenebilir.

Program ve gösterim saatleri ile ilgili bilgiye www.istanbulfilmfestival.com adresinden ulaşabilirsiniz.

