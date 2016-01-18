İstanbul'da kar yağışı ne zamana kadar sürecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan önlemlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada kar yağışının salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, karla mücadele çalışmaları kapsamında 1.114 araç ve iş makinesiyle görev yaptığı bildirildi. Kar kalınlığının Tuzla’da 20 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

İBB’den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji Birimi'nin hava tahmin verilerine göre İstanbul Pazar gecesinden itibaren yoğun kar yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Kar yağışının Salı akşamına kadar aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm durumuna geçti.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, Zabıta, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler, Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, İETT, İSKİ, Atık Yönetimi, Trafik, Kırsal Hizmetler Destek, Veteriner Hizmetleri Müdürlükleri, Beyaz Masa, İSFALT, İGDAŞ, İSBAK, Şehir Hatları, Ulaşım A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, AYEDAŞ, sorumlu müdürleri AKOM yönetim masasında 24 saat esasına görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında 1.114 araç ve iş makinesi, 5 bin 450 personel ile 4000 km yol ağında olumsuzluklara karşı vardiyalı görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatlarıyla köylerde oluşturulan Traktör Kar Kürüme Ekipleri muhtarların sorumluluğunda kendi yollarını açmak için görev yaptı. 52 km uzunluğundaki metrobüs yolu 32 araç ile sürekli ulaşılmaya açık tutuldu.

İETT, kar yağışları süresince vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için, ek otobüs seferleri koydu. Metro ise seferleri sıklaştırıldı.

Tuzla'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kar her iki yakada etkili oldu. Yol Bakım ve onarım Daire Başkanlığı ekipleri sabaha kadar kür kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Trafikte önemli bir sorun yaşanmadı. Ekipler sabaha kadar 8134 ton Tuz, 106 ton solüsyon Kullandı.

Sabah 07.00' itibariyle bazı semtlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle:

Tuzla-Akfırat: 20cm

Pendik, Arnavutköy, Zekeriyaköy: 14cm

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00 Yenikapı  Bandırma hızlı feribot, 07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı deniz otobüsü, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K-Yenikapı-Kadıköy Deniz otobüsü, 09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy deniz otobüsü ve 18.30 Bandırma - Yenikapı hızlı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.45 İstanbul(Kabataş) - Bursa (Mudanya), 12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri iptal edildi.