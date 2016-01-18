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İBB, kar yağışı için hangi önlemleri aldı?

İstanbul, Pazar gecesinden itibaren yoğun kar yağışı altına girdi

18 Ocak 2016 11:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul`da etkili olan kar yağışı nedeniyle alınan önlemlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İBB’den gelen açıklama şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji Birimi`nin hava tahmin verilerine göre İstanbul Pazar gecesinden itibaren yoğun kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının Salı akşamına kadar aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm durumuna geçti.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, Zabıta, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler, Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, İETT, İSKİ, Atık Yönetimi, Trafik, Kırsal Hizmetler Destek, Veteriner Hizmetleri Müdürlükleri, Beyaz Masa, İSFALT, İGDAŞ, İSBAK, Şehir Hatları, Ulaşım A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, AYEDAŞ, sorumlu müdürleri AKOM yönetim masasında 24 saat esasına görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında 1.114 araç ve iş makinesi, 5 bin 450 personel ile 4000 km yol ağında olumsuzluklara karşı vardiyalı görev yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş`ın talimatlarıyla köylerde oluşturulan Traktör Kar Kürüme Ekipleri muhtarların sorumluluğunda kendi yollarını açmak için görev yaptı. 52 km uzunluğundaki metrobüs yolu 32 araç ile sürekli ulaşılmaya açık tutuldu.

İETT, kar yağışları süresince vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için, ek otobüs seferleri koydu. Metro ise seferleri sıklaştırıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kar her iki yakada etkili oldu. Yol Bakım ve onarım Daire Başkanlığı ekipleri sabaha kadar kür kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Trafikte önemli bir sorun yaşanmadı. Ekipler sabaha kadar 8134 ton Tuz, 106 ton Solüsyon Kullandı.

Sabah 07.00` itibariyle bazı semtlerde ölçülen kar kalınlıkları;

Tuzla-Akfırat: 20cm,

Pendik, Arnavutköy, Zekeriyaköy: 14cm,

Beykoz, Sarıyer, Sultanbeyli: 10cm,

Eyüp, Bayrampaşa, Kağıthane, K.Çekmece, Çamlıca: 5cm,

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