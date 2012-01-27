-İstanbul'da kar yağışı için önlemler alındı İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - İstanbul'da dün akşam saatlerinde tipi şeklinde başlayan kar yağışından dolayı ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yollara 4 bin 667 ton tuz ile 156 ton solüsyon döküldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı, yer yer fırtına şeklinde devam ediyor. Kar yağışının, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, ana arterler ve katılım noktalarında sabaha kadar görev yaptı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Belediyenin 870 araç ve iş makinesi ile 2 bin 406 personelden oluşan ekipleri, çalışmalar süresince yollarda ulaşımın aksamaması için 4 bin 667 ton tuz ve 156 ton solüsyon kullandı. Sokaklarda yaşayan 291 evsiz vatandaş da Metin Oktay Kapalı Spor Salonu'nda misafir ediliyor. -İETT otobüsleri ve metrobüs seferleri- Kar yağışından dolayı İETT, çeşitli hatlarda 350 otobüs ile ek sefer yapıyor. Metrobüs hattında da 315 otobüs aralıksız seferlerine devam ediyor. Bu hatta 5 kar küreme ve tuzlama aracı ile 2 solüsyon aracı hizmet veriyor. Köprülerde rutin trafik akışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Kadıköy, Taksim, Saraçhane, İDO Yenikapı, Eminönü, Harem, Üsküdar, Ümraniye-Tepeüstü meydanlarında 359 personel ve 48 araç ile kar küreme çalışmaları yapıyor. Atık Yönetimi Müdürlüğü, 40 hastane, 34 Okul (Üniversite–Lise), 13 meydan, 304 durak, 117 üst ve alt geçit, 7 çöp aktarma istasyonu, işleme tesisleri, depo sahası yollarında 450 personel ve 38 araçla görev yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 142 traktör kar küreme ekibi, muhtarların sorumluluğunda kendi köy yollarını açmak için görev yapıyor. -Kar kalınlığı- Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğünün verilerine göre kar kalındığı Riva, Arnavutköy ve Polonezköy'de 15 santimetre, Alemdağ, Beykoz ve Şile'de 10 santimetre, Hadımköy, Kağıthane, Zekeriyaköy, Samandıra ve Çatalca'da 5 santimetre, Beşiktaş, Sarıyer, Kartal, Üsküdar ve Ümraniye'de 2-3 santimetre olarak ölçüldü. Yeni hafta başında Sibirya üzerinden gelmesi beklenen sistemin de etkisiyle kar yağışının 7 Şubat'a kadar aralıklarla devam etme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.