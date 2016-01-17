Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi

Meteoroloji'nin daha önce uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul genelinde başladı. Kar yağışının yarın öğle saatlerinden itibaren "kuvvetli ve çok kuvvetli" olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm durumuna geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji Birimi'nin hava tahmin verilerine göre, İstanbul'un bu geceden itibaren yoğun kar yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiği için, İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm durumuna geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında bin 114 araçve iş makinesi, 5 bin 450 personel ile 4 bin kilometre yol ağında olumsuzluklara karşı vardiyalı görev yapacak.

Hava sıcaklığı -2'ye düşecek

AKOM'dan yapılan açıklamada, bu geceden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının -2 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla alarm durumuna geçti. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, İtfaiye, Zabıta, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler, Park Bahçe Ve Yeşil Alanlar, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, İETT, İSKİ, Atık Yönetimi, Trafik, Kırsal Hizmetler Destek, Veteriner Hizmetleri Müdürlükleri, Beyaz Masa, İSFALT, İGDAŞ, İSBAK, Şehir Hatları, Ulaşım A.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, AYEDAŞ, sorumlu müdürleri AKOM yönetim masasında 24 saat esasına görev yapacak."

Karla mücadele için 1114 araç ve iş makinesi, 5 bin 450 personel

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında bin 114 araç ve iş makinesi, 5 bin 450 personel ile 4.000 km yol ağında olumsuzluklara karşı vardiyalı görev yapacak. Tüm araçlar, araç takip sistemi ile anlık olarak AKOM'da takip edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatlarıyla köylerde oluşturulan Traktör Kar Kürüme Ekipleri muhtarların sorumluluğunda kendi yollarını açmak için görev yapacak. 52 km uzunluğundaki metrobüs yolu 32 araç ile sürekli ulaşılmaya açık tutulacak.

İETT'DEN ek seferler

İETT pazartesi günü için ek otobüs seferleri koydu. Metro ise seferleri sıklaştırılacak. BEUS (Buzlanma erken uyarı sistemi) ile ani hava soğumaları ve buzlanma durumları önceden tespit edilerek ilgili birimler uyarılacak.

Kış şartlarıyla mücadele kapsamında depolarda tuz ve solüsyon hazır bekletiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine tuz ve solüsyon desteği sağlanırken talep durumunda takviye yapılacak. Kritik kavşaklarda 52 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.

İlçe belediyelerinde 24 saat nöbetçi ve görev yapacak ekipler hazır bekletilecek. İlçeler kendi imkanları yetersiz kaldığı durumlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklenecek."

Kar yağışı, Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu maçını da vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Mersin İdmanyurdu maçı yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.