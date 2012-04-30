İstanbul'da kadın doktora saldırı: Sizi boşuna vurmuyorlar, ağrımı dindirsene

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışan Dr. Gökçe Akgül Karadana, dün akşam bir hastası darp edildiğini iddia etti

Dün akşam bir saatlerinde acil servise gelen bir hasta tarafından darp edildiğini belirten Dr. Karadana AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 23.30 sıralarında karın ve kasık ağrısı şikayetiyle acil servise bir hasta getirildiğini belirterek, alkollü olan hastanın taksiden indikten sonra güvenlik görevlisi tarafından tekerlekli sandalyeye alındığını söyledi.

Hastanın odasının önüne getiriliğinde, işi gecikmesin diye hemen şikayetini sorguladığını anlatan Karadana, şunları kaydetti:

''Hasta kum döküyor ya da taş düşürüyor olabilir diye düşünerek üroloji kaydı çıkarttırmaya çalıştım. Hastadan kimlik istedim, hasta da bunun üzerine, 'kimliğimi ne yapacaksın, sigortamı ne yapacaksın' dedi ve kimliğini fırlatırken karnıma bir yumruk indirdi. 'Karnıma neden vuruyorsunuz' dediğimde ise 'siz ölmeyi hak ediyorsunuz sizi boşuna vurmuyorlar, ağrımı dindirsene' diye bağırmaya başladı. Daha sonra hakaretlerine devam ederek, 'Doktor sizi asmalı, sizi öldürmeli ağrımı dindirin' şeklinde hakaretlerini sürdürdü.''

Karadana, karnına aldığı yumruğun çok ciddi bir şey olmadığını anlatarak, ''Ciddi bir hayati tehlikem oluşmadı ama oluşabilirdi. Elinde bıçak veya silah da olabilirdi. Yakın zaman önce Ersin Arslan arkadaşımızın ölümü bizi ve bütün tıp camiasını, sağlık camiasını derinden etkiledi. Buna rağmen, halkın, kamuoyunun bizi umursamaması, 'sizi boşuna öldürmüyorlar' denilmesi ciddi anlamda bizleri kaygılandırıyor'' dedi.

'Hayatta kalmak istiyoruz'

Halkın kendilerini umursamadığını savunan Karadana, ''Halbuki biz sağlık personeli ve doktorlar olarak çocukluğumuzdan itibaren insanlara yardım edelim diye sınıfın en çok çalışanı, oyunlardan en çok geri kalanlarıyız. Okul ve meslek hayatı boyunca en çok fedakarlık yapan, bizim camiamızı tercih eden insanlardır. Geçekten bu işe gönül vererek başladık öyle de devam etmek istiyoruz. İnsanlardan şiddet görmek istemiyoruz. İnsanlardan teşekkür beklemiyoruz ama en azından şiddet görmek de istemiyoruz. Kısacası hayatta kalmak istiyoruz. Ölenlerimize saygı istiyoruz'' şeklinde konuştu.

'Hastaya yardım etme duygularımı kaybetmek üzereyim'

Karadana, 2004 yılında mezun olduktan sonra insanlara hizmet vermeye başladığını dile getirerek, mesleğe ilk başladığım zamanlardaki aşkı, şevki ve hastaya yardım etme duygularını kaybetmek üzere olduğunu kaydetti.