Bakan Akdağ'dan BDP'ye: Doktora saldıran o densizi ihraç edin!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, doktora saldıran BDP Van Milletvekili Özdal Üçer’in partisinden ihraç edilmesi gerektiğini söyleyerek "BDP mecburiyetten bir soruşturma açtı. Yapabilecekleri, toplum vicdanının helallik alabileceği bu densizliği yapan vekili partisinden ihraç etmektir. Biz ceza verdik diye bu durumu geçiştiremezler" dedi.

AKP İl kongresine katılmak üzere Kütahya’ya gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilk olarak Vali Kenan Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Bakan Akdağ, valilikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer’in kaza yapan eşi ve oğlunun getirildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tartıştığı Dr.Oğuz Eroğlu’na saldırmasını eleştirdi ve partisinden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Akdağ şunları söyledi:

"Herkese örnek olması gereken bir milletvekilinin ağır sözler söyleme tarzı ile ortaya çıkan davranışı çok çirkin ve yakışıksızdı. Bunu kınamak yetmez. Ben daha önce de BDP’ye çağrıda bulundum. BDP mecburiyetten bir soruşturma açtı. Yapabilecekleri, toplum vicdanının helallik alabileceği bu densizliği yapan vekili partisinden ihraç etmektir. Biz ceza verdik diye bu durumu geçiştiremezler. Bu milletvekiline de düşen onurlu bir şekilde milletvekilliğinden istifa etmek."

Böyle olaylara pabuç bırakmayacaklarını anlatan Bakan Akdağ, " Van’daki kardeşime vurduğu tokat bana vurulmuştur. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyoruz. Bir tek sağlık çalışanına yapılan fili saldırıyı kabul etmiyorum. Onlara işlenmiş bu filleri kendime yapılmış sayıyorum" diye konuştu.

Kamuoyunda hassasiyetin artması ile aldıkları önlemleri ortaya koyduklarını anlatan Bakan Recep Akdağ, "İçişleri Bakanımız yerli yerinde bir genelge ile kolluk kuvvetlerine bir hatırlatmada bulunmuştur. Doğrudan savcılıklara intikal ettirilmesi gereken bir suçtur bu. Birçok sağlık çalışanı başıma bir şey gelir diye şikayetçi olmuyor. Polisimiz kendilerine en ufak bir bilgi ulaştığında hassas davranarak durumu savcılığa iletmesi gerekiyor" dedi.