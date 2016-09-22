İstanbul'da IŞİD operasyonu; 16 gözaltı

Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine, Sultanbeyli, Sancaktepe, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'de 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile 'FETÖ' ile ilgili kitaplar ele geçirildiği belirtildi.

Bu arada, şüphelilerden bazılarının Suriye'deki çatışma bölgelerine gittiği tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.