İstanbul'da IŞİD operasyonu; yabancı uyruklu 40 kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki IŞİD operasyonunda Afgan, İran ve Azeri uyruklu 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'le mücadele kapsamında Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü ile bağlantılı olan yabancı uyruklu şüphelilerin adreslerini tespit etti. Söz konusu 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycan, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden bazılarının birçok kez Suriye'deki çatışma bölgelerine gittiklerinin belirlendiği bildirildi.