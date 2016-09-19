T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da IŞİD operasyonu; yabancı uyruklu 40 kişi gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi

19 Eylül 2016 13:40

İstanbul'daki IŞİD operasyonunda Afgan, İran ve Azeri uyruklu 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'le mücadele kapsamında Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü ile bağlantılı olan yabancı uyruklu şüphelilerin adreslerini tespit etti. Söz konusu 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycan, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden bazılarının birçok kez Suriye'deki çatışma bölgelerine gittiklerinin belirlendiği bildirildi.

ETİKETLER

IŞİDİstanbulgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24