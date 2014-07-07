İstanbul’da internetten Yunanca yayın yapan ilk radyo: İho Tis Polis

İlk defa Nisan 2012’de dinleyenlere merhaba diyen İho Tis Polis, geçen 2 yılın ardından Türkiye, Yunanistan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 4 kıtada her gün 22 binden fazla kişi tarafından dinleniyor. Kültür, haber, müzik, sanat, gezi izlenimleri ve Rum Azınlığa dair haberleri paylaşan 10 kişilik gönüllü bir ekiple dikkatleri İstanbul’a yönelten “İho Tis Polis”, artan ilgi sebebiyle Yunanistan’da kardeş radyolar bularak ortak programlara da imza atmaya hazırlanıyor.

Hasan Hacı’nın CHA’da yer alan haberine göre, İstanbul Rum Azınlığın 89 ve 37 yıldır sesi olmayı sürdüren Apoyevmatini ve İho gazetelerinin ardından yayıncılık çerçevesini genişletmek üzere kolları sıvayan genç kuşak Rum gençler, yanlarına az sayıda Yunan arkadaşını da alarak 2012 yılında kitap ve radyo yayıncılığına imza atarak seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmanın heyecanını yaşadı.

Rum kitap yayıncılığını yarım asır sonra yeniden “İstos Yayınları” adıyla canlandıran Azınlık gençleri, kısa sürede yirmiyi aşkın Türkçe ve Yunanca eseri okurla buluşturdu. Hemen ardından İstanbul’da yayına başlayan ilk Yunanca internet radyosu İho Tis Polis ise her kesim tarafından dinlenen farklı bir ses olarak ilgi gördü. Türk yazılı ve görsel medyası da Rum gençlerin amatör bir ruhla başladıkları yayıncılığı profesyonel bir anlayışa taşımalarına için yaptıkları haber ve köşe yazılarıyla destekledi.

İstanbul’da farklı bir ses: İho Tis Polis

“İho Gazetesi” Genel Yayın Yönetmeni Andreas Robopoulos ve birkaç arkadaşı ile 2 yıl önce internette yayına başlayan İho Tis Polis, bugün 8 program yapımcısının da aralarında bulunduğu toplam 10 kişilik gönüllü bir ekibin çabasıyla dinleyiciye ulaşıyor. Radyonun Beyoğlu merkez stüdyosunun dışında Atina’daki iki stüdyo ile 24 saatlik yayın destekleniyor. Kültürel ağırlıklı ve canlı programlarla halklar arasında köprüler kuran ve yeni hedefler koyan İho Tis Polis, Yunanistan’da kardeş radyolar ile ortak programlar da yayınlayacak. İlk adım eylül ayından itibaren Selanik merkezli bir radyo ile atılacak. Ayrıca ekibe katılacak yeni yapımcılarla günlük canlı program sayısı artacak. Kültüre yatırım yapan radyo, politikadan ise uzak durmayı yeğliyor.

Dinleyenlere yönelik yapılan bir ankette katılımcıların üçte biri daha çok canlı program isterken, diğer tercihler ise “Rebetiko, daha çok haber, eğitim programları ve popüler müzik” şeklinde sıralanmış.

Atina’dan İho Tis Polis stüdyosuna

İho Tis Polis’e 1 yıldır sırt veren gönüllü program yapımcılarından biri de Vana Stellou. Anne tarafı 1921’de İzmir’den Selanik’e göç eden Stellou, bir tatil sonrası büyüsüne kapıldığı İstanbul’a, 5 yıldır sürdürdüğü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı basın bürosundaki görevinden istifa ederek birkaç yıl önce yerleşmiş. Ailenin tek çocuğu ve kızı olarak ayrılık duygusal anlamda zor olsa da mesafenin kısalığı ailesini ikna etmekte etkili olmuş.

Stellou, 1 yıldır hafta içi her gün 12:00-14:00 saatleri arası İstanbul’un sokaklarını ve gizemli güzelliklerini kültürel bir programda dinleyenlerle paylaşıyor. Çoğunluğu Türkiye’den sanat, kültür, spor ve iş dünyasından insanlarla söyleşiler gerçekleştiriyor. İstanbul’daki hayatından memnun olduğunu belirten Stellou’nun kızı ise Atina’da Yunan filolojisini bitirdikten sonra şimdi İstanbul’da hem yüksek lisans yapıyor hem de Beyoğlu’ndaki Yunan kültür merkezlerinden Sismanoglio Megaro’da Yunanca derslerine giriyor.

‘İstanbul, sabrı ve çay içmeyi öğretti’

“İstanbul’da kendimi yabancı hissetmiyorum. Yunanistan’daki bir şehir gibi tanıdık” diyen Stellou, iki halk arasında dostluk köprüleri kurmanın önemini vurguluyor. “İki halkın dil, yemek, sanat ve ortak kültür benzerliklerine” dikkat çeken Stellou, “Boğaz’ın dünyada eşi yok. İstanbul’un tarihi, bir yanı doğuda bir yanı batıda, Bizans, Roma ve Osmanlı karakteriyle bu üçlü dünyada tek.” diyor. “Anneannem ve dedemin ‘gün gelecek köklerine döneceksin’ sözleri gerçek oldu” ifadelerini kullanan Stellou, İstanbul’un kendisine “Sabırlı olmayı ve çay içmeyi” öğrettiğini belirtiyor.

Radyonun Yunanca yayın yapmasına rağmen özellikle Rebetiko ve halk müziğine Türklerin de ilgi gösterdiğini belirten Stellou, dinleyicilerle iyi iletişim kurduklarını ve Türkiye genelinden kendilerini şehir ve evlerine misafir ettiklerini söylüyor.

Türk-Yunan ilişkilerine dair görüşünü de dile getiren Stellou, “Aşırılık, fanatizm ve düşmanlık aşılayan söylemler, hiçbir zaman iki ülke ilişkilerine yardımcı olmadı. Ruhunu zehirlediğin zaman bu ileriye gitmene izin vermiyor. Tarihi bilelim ancak takılıp kalmayalım. Temiz bir beyin ile köprüler inşa etmeye devam edelim.” diyor. Bu anlamda İho Tis Polis’in çok yönlü bir işlev gördüğünü ve turizme katkı yaptığını belirten Stellou, tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen dinleyicilerden otel tavsiyesinde bulunmaları talebinin bile geldiğini söylüyor.

İstanbul Rumlarının tek Yunanca internet radyosu İho Tis Polis, Yunan devlet ve radyosu ERT’in kapatılmasıyla birlikte 1 yıldan bu yana Patrikhane’de pazar ve dini günlerde icra edilen ayinleri canlı olarak Ortodoks Hıristiyan dünyasına ulaştırıyor.



İho Tis Polis’i http://www.ihotispolis.com/ adresinden dinleyebilirsiniz.