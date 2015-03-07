İstanbul'da infaz edilen Tacik lider enseden tek kurşunla öldürüldü

Tacikistan hükümetine karşı siyasi oluşumları birleştiren “Grup 24” adlı muhalif hareketin lideri Umarali Kuvatov’un (47), Fatih’te ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Milliyet’ten Esra Alus’un haberine göre, polis, öldürülmeden önce Kuvatov’un beraber yemek yediği Süleyman adlı kişiyi arıyor.

Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Simsar Sokak’ta önceki gece saat 22.30 sıralarında gerçekleşen olay şöyle gelişti: İsminin Süleyman olduğu öğrenilen bir misafiriyle evinde yemek yiyen Kuvatov, bir süre sonra dışarıya çıktı. Sokakta ilerleyen Umarali Kuvatov, Molla Gürani Camii’nin önünde kendisine yaklaşan orta boylu, siyah saçlı, yelek giyinmiş bir kişi tarafından tek kurşunla ensesinden vuruldu. Saldırgan koşmaya başlarken, durumun bir hırsızlık olayı olduğunu düşünen çevre esnafı elinde bıçakla saldırganı kovalamaya başladı.

Ancak, bir süre sonra saldırganın elinde tabanca olduğunu gören esnaf, geri döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kuvatov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Muhalif liderin olay yerine gelen eşi ve çocukları sinir krizi geçirdi. Kuvatov’un ailesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Süleyman aranıyor

Polisler kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti amacıyla çevredeki kamera görüntülerini topladı. Kuvatov’un evde yemek yediği Süleyman isimli arkadaşının da olayın ardından ortadan kaybolduğu belirtildi. Cinayetle ilgili soruşturmayı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri birlikte yürütürken ekipler, Süleyman isimli kişiyi arama çalışmasına da başladı. 47 yaşındaki Kuvatov’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kuvatov’un evinde misafir ağırladığı, yemekte ailesiyle birlikte Tacik pilavı yediği, ancak zehirli pilavdan etkilenmediği öne sürüldü. Umarali Kuvatov’ın eşi ile 8 ve 12 yaşlarında olan iki erkek çocuklarının pilavdan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Umarali Kuvatov kimdir?

“Grup 24” isimli örgütün muhalif lideri Umarali Kuvatov, Tacikistan Yüksek Mahkemesi tarafından halkı hükümete karşı protestoya teşvik ettiği gerekçesiyle ülkede yasaklandı. 2012’de Tacikistan’dan kaçan Kuvatov, önce Moskova’ya sığındı, ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Tacikistan hükümeti, 2012’nin son aylarında Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan Kuvatov’un iadesini talep etse de muhalif lider serbest bırakıldı. Kuvatov 2013’ten bu yana Türkiye’de yaşıyordu.