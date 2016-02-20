İstanbul'da ilçe başkanlığı önünde MHP'liler birbirine girdi

MHP Fatih İlçe Başkanlığı önünde partililer arasında arbede çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle önlendi.

Olay saat 03.30 sıralarında Akdeniz Caddesi'ndeki MHP Fatih İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İlçe Başkanlığı önünde toplanan yaklaşık 80 kişi arasında arbede çıktı.

Tartışma sosyal medyada başladı

İddiaya göre, MHP İstanbul İl yönetimi ile Fatih İlçe Başkanlığı arasında sosyal medya üzerinden tartışma yaşandı. Sosyal medyada başlayan tartışma bir müddet sonra büyüdü.

Taraflar Fatih İlçe binası önünde toplanarak kavgaya tutuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi çevik kuvvet ekipleri Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıtarak durumu kontrol altına aldı. MHP İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş da olay yerine gelerek bilgi aldı.