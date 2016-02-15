MHP'de olağanüstü kurultay isteyenlerin dava dilekçesi partiye ulaştı

MHP'de topladığı 543 imzayla olağanüstü kurultay isteyen muhalefet Genel Merkez'den yanıt alamayınca, muhaliflerin avukatları "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak partinin olağanüstü kurultaya götürülmesini mahkemeye taşınmıştı. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, başvuruya ilişkin işlemlere başladı. Davanın hazırlık tutanağı ve dava dilekçesi MHP'ye ulaştı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, MHP'de olağanüstü kongre için imza toplayan Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın avukatları, genel merkeze teslim ettikleri ve 543 delegenin imzasının bulunduğu dilekçeye 20 gündür cevap verilmemesi üzerine, 5 Şubat'ta sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Dava ile ilgili işlemlere başlayan Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, dava dilekçesi ve hazırlık tutanağını gönderdi. Evraklar 12 Şubat Cuma günü MHP'ye ulaştı. Partinin gönderilen hazırlık tutanağı ve dava dilekçesine 15 gün içinde cevap vermesi gerekiyor.

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, dava ile ilgili olarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan güncel delege listesinin onaylı suretini ve çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edilen isimlerin, partiye üye olup olmadığını sordu. Ankara 17. Noterliği'nden kongreye ilişkin talepnameleri isteyen mahkeme, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan da en son yapılan MHP kongresi üst kurul delege listesini istedi.