İstanbul’da İbn-i Haldun Üniversitesi kuruluyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Hükümet, İstanbul'da İbn-i Haldun Üniversitesi adlı vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından İbn-i Haldun adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak. Düzenleme için YÖK Yasasına ek bir madde konuluyor. Üniversite Eğitim, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakülteleri ile Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri enstitülerinden oluşacak.

Tasarı gerekçesinde, Türkiye'de 2012 yılında 1 milyon 895 bin 479kişinin bir yükseköğretim programına yerleştirilebilmek için talepte bulunduğu, ancak 865 bin 482 öğrencinin yükseköğretim programlarına yerleştirildiğine dikkat çekildi.

Gerekçede, Türkiye'de 2012-2013 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açık öğretim ve diğer yükseköğretim kurumları hariç ön lisans, lisans, ikinci öğretim, lisansüstü ve tıpta ihtisas programlarındaki toplam 2 milyon 679 bin 739 öğrencinin takriben yüzde 9'una tekabül eden 250 bin 85'inin vakıf üniversitelerinde öğrenim gördüğü belirtildi.

Kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversitelerinin kamu kaynaklarıyla değil, öz kaynaklarıyla kazanç amacı gütmeden hizmet verdiği ve Türk yükseköğretiminin önemli bir bölümünü oluşturduğu kaydedilen gerekçede, bu çerçevede kurulması öngörülen İbn-i Haldun Üniversitesi'nin Türkiye'de yükseköğretim talebinin karşılanmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.