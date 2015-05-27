İstanbul'da helikopter destekli 'örgüt' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Sultangazi’de Maoist Komünist Parti’ye (MKP) yönelik operasyon düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde ’terör’ operasyonu düzenledi. 1 Mayıs’ta sokağa çıkan eylemcilere yönelik operasyonda, Sultangazi’de önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de katılırken, ’akrep’ olarak bilinen zırhlı polis araçları çevrede önlem aldı. Bir polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.

MKP’ye yönelik yapıldığı belirtilen operasyonda yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldüğü öğrenildi.