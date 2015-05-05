1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan KP'li: O köpeği Gezi'den beri tanıyorum

Taksim’de 1 Mayıs olaylarının simgesi haline gelen “030” kulak numaralı köpeğin ters kelepçeli olarak yerde yatarken başında beklediği Mustafa Bertan İsmail, “O köpeği Gezi olaylarından tanıyorum” dedi.

Taksim’e ellerinde flamalarla giren 31 Komünist Partili’den biri olan 25 yaşındaki İsmail gözaltına alınırken yüzüstü yere yatırılıp ters kelepçelendi. Bu sırada başına 030 kulak numaralı köpek geldi. İsmail’in başında bekleyen polis ayağıyla köpeği uzaklaştırdı. Polis gözaltına aldığı göstericileri ekip arabasına bindirdi. Ancak köpek vazgeçmedi. Gözaltına alınan eylemcilerin bulunduğu ekip arabasının arkasından havlayarak koşmaya devam etti. Bu anlar ise objektiflere yansıdı.

‘Yasakları delmek için Taksim’e çıktık’

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Yükseklisans öğrencisi İsmail 1 Mayıs’ta yaşadıklarını “Yasakları delmek için Komünist Partisi üyesi arkadaşlarla Taksim’e çıktık. Meydana geldiğimizde polisler bizi gözaltına aldı. Ben de şiddet kullanılarak yere yatırıldım ve kelepçelendim. Yüzüstü yatırıldıktan sonra sürüklendim. Bu sırada yanıma bir köpek geldi. Benim yüzüm yere dönük olduğu için tam göremedim. Polis köpeği ayağıyla itmiş. Sonra da polis aracına bindirildiğimde peşimden koşmuş. Serbest bırakıldıktan sonra yerdeki halimi ve köpeğin gelişini izledim. Ben o köpeği Gezi olaylarından tanıyorum. Gezi olaylarında o köpek hep yanımızdaydı. Eylemci köpek olarak bilinir. Bir köpeğin bu şekilde şefkat göstermesi güzel bir şey… Bundan sonra Taksim’e giden herkesin o köpeği göz ucuyla arayacağını, ona sahip çıkacağını biliyorum. Ben Ankara’da yaşıyorum. Taksim’e geldiğimde ben de o köpeğe sahip çıkacağım. O artık Taksim halkının köpeğidir” şeklinde anlattı.

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