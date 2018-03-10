İstanbul'da hava ve deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da sis hava ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı; bazı vapur seferleri de yapılamadı.

Atlasglobal Havayolları'nın Yerevan-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağı da Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde havalimanına inmek için alçalan uçak iki kez denemesine rağmen sis nedeniyle iniş yapamayınca, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na divert (yönelme) etti. Uçak bir süre sonra yolcularıyla birlikte yeniden havalanarak Atatürk Havalimanı'na indi.. Öğlen saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkışlardaki gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis vapur seferlerinde iptallere neden oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır” dendi.