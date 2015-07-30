İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü!

Hava sıcaklığının artmaya devam ederek; Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da gün içerisinde 37 dereceyi bulan sıcaklık hissedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısı az bulutlu ve açık, doğusu ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyıları ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Sivas'ın güneyi, Toroslar mevkii, Konya'nın güneybatısı, Niğde ve Kayseri'nin doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetlice esecek.

İşte İstanbul için 15 günlük hava tahmini: