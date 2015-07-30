T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü!

İşte İstanbul için 15 günlük hava tahmini...

30 Temmuz 2015 16:37

Hava sıcaklığının artmaya devam ederek; Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da gün içerisinde 37 dereceyi bulan sıcaklık hissedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısı az bulutlu ve açık, doğusu ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyıları ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Sivas'ın güneyi, Toroslar mevkii, Konya'nın güneybatısı, Niğde ve Kayseri'nin doğu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetlice esecek.

İşte İstanbul için 15 günlük hava tahmini:

ETİKETLER

istanbulhava durumusıcaklıktahmin15 günlükhissedilen37 derece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24