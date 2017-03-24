İstanbul'da günlük kiralık evlere ani baskın

Son dönemde denetimleri sıkılaştıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, birçok cinayet ve cinsel saldırı olayının da gündeme gelmesi sonucu 39 ilçede bin 210 günlük kiralık eve ani baskınlar uyguladı.

Terör ve fuhuş başta olmak üzere suçluların barınma merkezi haline geldiği öne sürülen günlük kiralık evler devleti harekete geçirdi. OHAL kapsamında Kasım 2016'da yayınlanan KHK ile günlük kiralık evlerde kimlik bildirimi zorunlu hale geldi. Bu evleri kiralayanlardan genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 10 bin TL, gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Yüzlerce ev denetlendi

Son dönemde denetimleri sıkılaştıran İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, birçok cinayet ve cinsel saldırı olayının da gündeme gelmesi sonucu 39 ilçede bin 210 günlük kiralık eve ani baskınlar uyguladı. Bu evlerden 550'si kapatıldı. 283 eve 2 milyon 22 bin 501 TL ceza kesilirken, 179 ev ise sisteme kaydettirildi.