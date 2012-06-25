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Kültür-Sanat

İstanbul'da Güney Amerika esintisi

Türkiye’nin ilk Latin Festivali “Carnaval Latino” Maçka Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek

25 Haziran 2012 17:07

 

KüçükÇiftlik Park bu yazın en hareketli ve en eğlenceli festivaline ev sahipliği yapıyor. Orquesta Buena Vista Social Club & Omara Portuondo, Bebe, Luis Ernesto Gomez & La Descarga’nın yer alacağı Türkiye’nin ilk Latin Festivali “Carnaval Latino” 11 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşiyor. 
 
Birbirinden farklı etkinliklerle adından söz ettiren KüçükÇiftlik Park, Türkiye’nin ilk Latin Festivali “Carnaval Latino” ile etkinlik sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. 11 Temmuz’da yapılacak festivalde efsane Latin gruplar ve sanatçılar yer alacak. 
 
Sanat hayatının 60’ıncı yılını kutlayan Latin müziğinin kraliçesi Omara Portuondo, geride bıraktığı hatıralarını ve müzik deneyimini dünyada en çok sevdiği şehirlerden biri olan İstanbul’da hayranlarıyla paylaşacak. Dünya’nın dört bir yanında verdikleri konserleriyle Latin müziği dünyaya sevdiren, birden çok Grammy ödülü bulunan Buena Vista Social Club da muhteşem sesiyle Omara Portuondo’ya eşlik edecek. 
 
Latin festivalinin bir diğer muhteşem konuğu, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip, benzersiz sesi ve güçlü yorumuyla Bebe. İlk kez Türkiye’ye gelen, klipleri YouTube’da üç milyonun üzerinde izlenen sanatçı Latin müzik tutkunlarını dans ve eğlenceye doyuracak.
 
La Descarga ve birbirinden renkli ön grupların yer alacağı festival, saat 18.00’da kapılarını açacak. Latin müziğin ritimleri ile KüçükÇiftlik Park’ta dansın ve müziğin büyüsüne kapılacaksınız.
 

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