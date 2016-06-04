İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış

İstanbul'da güneşli geçen günlerin ardından bugün sağanak yağış etkili oluyor. Yağış, öğle saatlerinden itibaren kentin belli noktalarında etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara akın ederken, yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Yağışın, akşam saatlerinde de yer yer etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelerde, İstanbul’da 12:00-16:00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklendiği belirtilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemizin kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Az bulutlu, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 32

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35