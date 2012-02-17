İstanbul'da geceye kadar kar ve tipi sürecek

T24 - İstanbul'da kar yağışı geceye kadar aralıklı tipi şeklinde sürecek. Hissedilen sıcaklık -4 derece olacak. Anadolu Yakası ve Boğaz kardan daha çok etkilenecek. Yurdun tamamında hava şartları zorlu geçecek.



Bugün Türkiye'nin tamamında hava şartları yaşamı olumsuz etkileyecek.

İstanbul'dan başlayarak Anadolu genelinde kar ve tipi, Bodrum ve Kaş'ta fırtına, Adana-Hatay tarafında ise çok şiddetli yağmur bekleniyor. Yarın yağışların hızında azalma olacak. pazar günü ise hava koşulları normale dönüyor.

İstanbul'da kar yağışı geceye kadar aralıklı tipi şeklinde sürecek. Hissedilen sıcaklık -4 derece olacak. Anadolu Yakası ve Boğaz kardan daha çok etkilenecek.

Yarın yağış hafifleyecek, pazar günü ise İstanbul'da güneş çıkacak ve sıcaklık 7 dereceye yükselecek.

Ankara'da da fırtına ve yoğun kar var. İzmir'deki şiddetli poyraz sıcaklığı 0 derece hissettirecek. Menemen-Bornova tarafına hafif kar yağabilir.



İDO'da sefer iptalleri

Bu arada İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferleri iptal etti.

İDO'dan alınan bilgiye göre, İDO'nun, 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, saat 13.00'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 17.15'teki Bostancı-Yenikapı/ArmutluTK-Armutlu deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İDO'nun saat 07.30'daki Bandırma/Yenikapı-Bostancı ve 08.00'deki Armutlu-ArmutluTK/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de hava muhalefeti nedeniyle yapılamamıştı.

Hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bakırköy deniz otobüsü iç hat seferlerinin yapılamadığı öğrenildi.



Bölgelere göre hava durumu



Bölge bölge hava durumu şöyle:

Marmara'da fırtına, tipi ve kar en fazla, Kocaeli, Sakarya, Bursa arasını etkiliyor. Trakya ise çok soğuk. Hissedilen sıcaklık fırtına nedeniyle -4/-5 derece. Yarın karın hafiflemesiyle, pazar günü güneş çıkacak ve sıcaklık 7 derece artacak.

İç Anadolu'da Ankara'dan Sivas'a kadar her yerde yoğun kar ve tipi görülüyor. Kar yarın aralıklı yağıp, pazar çok hafifleyecek.

Ege'de bir tarafta fırtına, diğer tarafta kar yaşamı durdurabilir. Bodrum-Dalaman boyunca saatteki hızı 100 km'ye çıkacak karayel fırtınası olacak, sıcaklık kıyılarda bile 2 dereceye inecek. Kütahya, Afyon boyunca ise yoğun kar bekleniyor.

Akdeniz'in tamamı yağışlı ama şiddetli olacağı kesim, Hatay-Kahramanmaraş arası. Su baskını tehlikesi var.

Güneydoğu'ya da yağmur çok şiddetli yağacak. yarın hava çok soğuk ve rüzgarlı.

Doğu Anadolu'da bu akşam ve yarın Elazığ, Bitlis arasında kar çok yoğun yağacak. Bölgede bazı yerlerde 2 metreyi aşan kar nedeniye çığ riski artıyor.

Şiddetli rüzgar, kar ve tipi Karadeniz'de Bolu, Zonguldak, Kastamonu çevresini de etkiliyor. Aynı hava koşulları yarın Doğu Karadeniz'de görülecek.