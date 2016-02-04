İstanbul'da gece yarısı 7 araç kundaklandı

İstanbul Kağıthane'de park halindeki 7 araç kundaklandı. 5 araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Talatpaşa Mahallesi Hanımeli Sokak'ta park halindeki 2 minibüs ve 5 otomobil kimliği belirsiz kişilerce üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 5 araç tamamen kullanılamaz hale geldi.



Polis olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.