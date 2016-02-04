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Yaşam

İstanbul'da gece yarısı 7 araç kundaklandı

Polis olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

04 Şubat 2016 09:12

İstanbul Kağıthane'de park halindeki 7 araç kundaklandı. 5 araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Talatpaşa Mahallesi Hanımeli Sokak'ta park halindeki 2 minibüs ve 5 otomobil kimliği belirsiz kişilerce üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 5 araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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