İstanbul'da FETÖ'ye 'himmet' operasyonu; 55 gözaltı kararı

İstanbul'da, 'FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 85 ekiple 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

ByLock ve Kakao gibi şifreli mesajlaşma programlarını kullanan şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu belirlendi.

"Hava kontrolörlerinin yardımıyla..."

Hakkında gözaltı kararı verilen iş adamları Hakan G, Abdullah Yıldırım D, Ferhat E, Gürkan Z. ve Saffet Ö'nün 10 Temmuz 2014'te Atatürk Havalimanından 48 kilogram ağırlığındaki 5 bavulla Tanzanya'ya çıkış yaptıkları, 14 Temmuz 2014'te 18 kilogramlık 1 çanta ile dönüş yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin söz konusu tarihin öncesi ve sonrasında Tanzanya, Uganda ve Kazakistan gibi farklı ülkelere yoğun şekilde seyahatte bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, iş adamlarından "himmet" adı altında topladıkları paraları önce hesaplarına yatırıp uygun tarihlerde nakit çekim veya kiralık kasa yöntemiyle yurt dışına kaçırdıkları MASAK raporlarıyla ortaya çıktı.

Örgüt adına toplanan paraların, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki bazı hava trafik kontrolörleriyle şifreli mesajlaşma programları üzerinden irtibat kuran ve bu kontrolörlerin yardımıyla bavullardaki paraları yokmuş gibi gösterten iş adamları tarafından Afrika ve Asya ülkelerine kaçırıldığı kaydedildi.