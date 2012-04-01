İstanbul'da Esad'a destek gösterisi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Dostları Konferansı'nda konuştuğu sırada İstanbul Kongre Merkezi'nin önünde toplanan bir grup, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek gösterisi yaptı. Esad destekçilerinin protestosu hala devam ediyor.

İstanbul'da başlayan Suriye'nin Dostları Konferansı'nı Suriye lideri Beşar Esad posterleri taşıyan kalabalık bir grup protesto etti. Konferansın yapıldığı Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi önünde toplanan ve yaklaşık 300 kişiden oluşan kalabalık, Arapça sloganlar attı.

Tamamına yakını Suriye vatandaşı olan protestocular Suriye Lideri Beşar Esad'a destek gösterisinde bulunuyor. Konferansı protesto eden kalabalığın önü polis tarafından kesildi. Gösteri halen devam ediyor.