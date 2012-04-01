Suriye Halkının Dostları Grubu'nun ikinci konferansı İstanbul'da başladı

Suriye Halkının Dostları Grubu'nun İkinci Konferansı, Türkiye'nin evsahipliğinde İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya evsahibi olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile aralarında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bulunduğu 41 ülkeden dışişleri bakanı ve genel sekreter katılıyor. 82 ülkeden çeşitli düzeylerde katılım sağlandığı konferansın açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yapacak.

"Demokratik Suriye'ye giden yolda önemli kilometre taşlarından biri" olarak değerlendirilen konferans, uluslararası toplumun Suriye'deki krizi çözmeye yönelik çabalarını koordine etmek ve ortak bir tutum geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.

Birincisi Şubat ayında Tunus'ta düzenlenen konferansın sonunda yol haritasını belirleyecek olan İstanbul bildirisinin yayımlanması bekleniyor. Üçüncü konferansın ise Paris'te düzenlenmesi planlanıyor.

Prensip olarak BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile BM'de Şubat ayında Suriye konusunda alınan karara "evet" oyu veren ülkelerin davet edildiği İstanbul konferansına BM Genel Sekreteri özel temsilcisi Kofi Annan da davet edildi. Ancak Annan, BM'ye yarın Suriye konusunda bir sunum yapacağı için İstanbul'a gelemeyeceğini açıkladı.

Suriye konusunda farklı görüş ve çekincelere sahip oldukları bilinen BM Güvenlik Konseyi üyeleri Rusya ve Çin de konferansta temsil edilmiyor. Bölgenin önemli aktörlerinden İran ise BM'deki Suriye kararına olumlu oy vermediği için toplantıya davet edilmedi.



Konferansın gündemi



Dışişleri Bakanlığı iki gün önce konferansın gündemini şöyle açıklamıştı:

"Konferansta Suriye'de kan dökülmesinin bir an önce durdurulması, güvenlik güçlerinin yerleşim yerlerinden çekilmesi, ihtiyaç sahibi Suriyelilere düzenli ve kesintisiz insani erişim sağlanması, Suriye'de muteber bir siyasi geçiş sürecinin başlatılması, Suriye'deki şiddet ortamından kaçarak komşu ülkelere sığınan Suriye vatandaşlarına geçici koruma sağlanması gibi konularda ilgili BM ve Arap Birliği kararları çerçevesinde yürütülen uluslararası faaliyetler gözden geçirilecek ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.

Bu bağlamda, BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın ortaya koyduğu 6 maddelik plan ile ilgili son durumun da ele alınması öngörülmektedir. Suriye halkının meşru talep ve beklentileri doğrultusunda ülkede demokratik bir dönüşüm süreci başlatılması amacıyla Suriye muhalefeti tarafından son dönemde gerçekleştirilen faaliyetler de Konferans gündeminde yer alacaktır."