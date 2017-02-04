İstanbul'da en çok caminin olduğu ilçe hangisi?

Türkiye'nin en kabalalık şehri İstanbul'da en fazla cami Fatih, en az cami ise adalarda bulunuyor. İstanbul Müftülüğü’nün verilerine göre, İstanbul genelinde toplam cami sayısı 3 bin 362. Kent genelindeki cami sayısına bakıldığında birinci sırada 340 camiyle Fatih, ikinci sırada 186 camiyle Üsküdar, üçüncü sırada 143 camiyle Ümraniye, dördüncü sırada 136 camiyle Beykoz ve beşinci sırada 133 camiyle Pendik bulunuyor.

En az caminin yer aldığı ilçe

Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 rakamlarına göre İstanbul, ülke nüfusunun yüzde 18,5'ini barındırıyor. 14 milyon 804 bin 116 kişinin yaşadığı metropolde her 4 bin 403 kişiye bir cami düşüyor.

İlçelerde ise 417 bin 285 nüfuslu tarihi yarımada da yer alan Fatih'te bin 227 kişiye bir cami düşerken, 535 bin 537 kişinin yaşadığı Üsküdar'da 2 bin 879 kişiye bir cami düşüyor.

İstanbul'un en kalabalık ilçesi olan ve 795 bin 10 kişinin yaşadığı Esenyurt'ta ise 77 cami bulunuyor. Bu ilçede 10 bin 324 kişiye bir cami düşüyor. 14 bin 478 kişiyle en az kişinin yaşadığı Adalar'da ise bin 608 kişiye bir cami denk geliyor. 103 caminin bulunduğu Şile'nin nüfusu ise 34 bin 241. İlçede 332 kişiye bir cami düşüyor. Şile kişi başına düşen cami sayısında en üst sırada yer alıyor.

İstiklal Caddesi'nde 2 ibadethane

İstanbul'un tarihi mekanlarından 238 bin 762 kişini yaşadığı Beyoğlu'nda ise 99 cami bulunuyor. Beyoğlu'nda 2 bin 411 kişiye bir cami düşüyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ise Taksim Mescidi ve Hüseyinağa Camisi mevcut. Vatandaşlardan bazıları namazlarını dışarıda kılıyor.

“Görkemli bir cami istiyoruz”

Ender Gülcü adlı vatandaş Taksim çevresinde her hafta dışarıda namaz kıldıklarını söyleyerek, ''Burası İstanbul'un en kalabalık yerlerinden birisidir. Yüzde 98'i Müslüman olan ülkede küçücük bir mescit. Buraya gelen turistler içinde görkemli gösterişli bir cami istiyoruz. İnşallah tez zamanda Taksim'e yakışır bir cami yapılır. Devamlı buraya namaz kılmaya geliyorum ve sıkıntı yaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.