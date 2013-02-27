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Yaşam

İstanbul'da emekli binbaşı otomobilinde ölü bulundu!

İstanbul'da yol kenarında araç içerisinde emekli bir binbaşı ölü halde bulundu, polis intihar üzerinde duruyor

27 Şubat 2013 14:43

İstanbul Maltepe'de emekli binbaşı Gökhan Aytan otomobilinin içinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Elinde silah bulunan emekli binbaşının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Başıbüyük yolunda saat 09.00 sıralarında işe giden bir vatandaş yol kenarındaki bir otomobilde kanlar içindeki kişiyi görünce hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin çevresine güvenlik şeridi çekerek sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin direksiyon mahallinde oturan ve elinde tabanca bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin 51 yaşındaki emekli binbaşı Gökhan Aytan olduğu belirlendi. Emekli binbaşının intihar ettiği sanılırken, otomobilin sürücü mahallinde oturan Gökhan Aytan'ın başından giren kurşunun otomobilin arka camını kırarak dışarı çıktığı görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından emekli binbaşı Gökhan Aytan'ın cesedi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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