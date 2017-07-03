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Yaşam

İstanbul'da elektrikli taksi dönemi başladı

Proje ile 5 yıl içerisinde İstanbul’daki taksilerin yarısının elektrikli taksilere dönüşmesi bekleniyor

03 Temmuz 2017 16:12

İstanbul'da Elektrikli Taksi Projesi resmen hayata geçti. 3 adet elektrikli araç Zincirlikuyu’daki Zorlu Center AVM’nin taksi durağında hizmete girdi. Proje ile 5 yıl içerisinde İstanbul’daki taksilerin yarısının elektrikli taksilere dönüşmesi bekleniyor.

Diğer taksiler ile arasında herhangi bir tarife farkı olmayacak elektrikli taksiler tek bir şarj ile 350-400 kilometre yol gidebiliyor. Araç hızlı şarj özelliği ile bir saatte %80 oranında bataryasını doldurabiliyor.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, Dünya Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda, normal taksilerde işletme ve yakıt aylık giderlerinin 6 bin lirayı bulduğunu belirtiyor. Uğur, elektrikli taksilerin ise aylık 5500 liraya kiralandığını, 60 ayın sonunda ise taksicilerin bu araçları satın alabildiğini söylüyor.

Meslektaşlarına örnek olmak için ilk elektrikli taksiyi kendisinin aldığını ifade eden Uğur, ilk müşterilerin araçları çok beğendiğini ve gelen tepkilerin oldukça olumlu olduğunu dile getirdi. Bir haftadır müşteri kabul eden araçlarda müşterin en fazla dikkatini çeken konunun araçların sessizliği olduğunu aktaran Uğur, aracın boyutunun İstanbul için oldukça uygun olduğunu belirtti.

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