İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un bazı ilçelerinde, yapılacak çalışmalar sebebiyle 6-14 saat arasında değişen sürelerde elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak saatler ile semtler şöyle:



-09.00-16.00 saatleri arası: Büyükçekmece ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Atatürk Caddesi Havuzbaşı kısmına kadar 1, 2, 3, 4. Bahçe Sokaklar, Saydağ Siteleri, Şehit Serdar Erdal ve Gazhane sokakları.



-06.00-14.00 saatleri arası: Zeytinburnu ilçesi 5 Telsiz Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Sokak, Balıklıyolu, 101, 101/1., Nergiz, Tomurcuk, 85/9, 85/8, 85/7, 85/4, 76.Sok, 85/6, 85/13, 85/11, 85/12, 85/10, 85/15 ve 85/14. sokakları ile civarı. 25 Mayıs'ta 08.00-17.00 saatleri arasında, Telsiz Mahallesi, Seyitnizam Caddesi G-12, G-14, G-15, G-16, G-17, G-18, G-10, G-11, G-13, G-7, G-3, G-2, 101, Karanfil ve Zambak sokakları ile Avrasya Hastanesi, Tansaş, Vurdabak Tekstil, Su Pompası ve civarı. 26 Mayıs Salı günü de yine aynı saatler arasında, Merkezefendi Mahallesi, Tercüman Bloklarının bir kısmı, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi ile Evrim sitesi ve civarı.



-09.00-15 saatleri arası : Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi, 2114, 2113, 2116, 2141, 2145 sokakları ile I ve M caddeleri ile Lütfiye Nuri Burat Hastanesi ve civarı. 26 MAyıs Salı günü 09.00-16.00 saatleri arasında da İsmetpaşa Mahallesi 51 ve 52 Sokaklar ile civarı.



-08.00-15.00 saatleri arası : Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Mahallesi Güneşli ve Kalender sokakları.



-09.00-16.00 saatleri arası : Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi, Meltem sokak, Cumhuriyet Caddesi Yaşar Doğu, Hakan ve Feza sokakları."



25 Mayıs pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak semtler ile saat aralıkları şu şekilde:



-10.00-15.00 saatleri arası: Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi, Ümit Sitesi, Polat Sokak No:4-6, Emin İş Merkezi, Şirin Sokak, Mahmutbey Cadesi No:317-323 ile Site, Hatice, Albayrak sokakları, Etem İş Merkezi ve Şanlıpınar Siteleri.



-09.00-17.00 saatleri arası. Bahçelievler ilçesi Çavuşpaşa Caddesi, Gurbet, İkbal, Karaca, Akdeniz, Ceylan, İmralı, Karadeniz, Yiğitler ve Hülya sokakları.



-00.00-07.00 saatleri arası : Esenler ilçesi Menderes Mah 33, 34, 35, 36, 32, 25, sokaklar ve civarı. Kazım Karabekir Mahallesi 4, 5, 2, 16, 17, 18, 19, 12, 11, 13 sokakları ile 1, 2 Kazım Karabekir Caddeleri ve Şanal Plastik. Birlik Mahallesi 821, 830, 831, 832, 833, 829, 828, 827, 826, 791, 788, 790, 733, 778, 780, 781, 777, 784, 785, 786, 774, 775, Bahçeler, 806, 897, 805 sokakları ile Fatih ve Karaosmaoğlu Caddeleri ile civarları.



-06.00-20.00 saatleri arası : Sarıyer ilçesi Bahçeköy Beldesi, Valide Sultan Caddesi, Bahçeköy Orman İşletmeleri Lojmanları, Bahçeköy Belediye Binası, Metroco, İplik Fabrikası, Çeşme Sokak, İSKİ Lojmanları ve civarları."



26 Mayıs salı günü, uygulanacak kesintiden etkilenecek semtler ile saatleri şöyle:



-06.00-20.00 saatleri arası : Sarıyer ilçesi Bahçeköy Beldesi Akçakoca Caddesi, Akın Sitesi, Ladin, Akasya, Palamut, Karaağaç, Orman, Şehit Yakup Kulaksız, Pelit, Gürgen, Kayın, Doğan sokakları ve civarları.



-12.00-18.00 saatleri arası: Sarıyer ilçesi Bahçeköy Beldesi, Entel Sitesi, Selvi Çıkmazı ve civarları.



-00.00-07.00 saatleri arası : Esenler ilçesi Birlik Mahallesi 830 ve 829 sokakları, Kazım Karabekir Mahallesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Caddeleri ile 1034, 1041, 29, 21, 20, 16, 17, 28, 15, 13, 48, 45, 47, 50, 39, 46, 35, 49, 51, 52, 41, 348, 349 sokaklar, Kazım Karabekir Caddesi. Menderes Mahallebi 47, 48, 49, 50, 12, 45, 55, 56, 54, 51 sokakları ve 2. Cadde.



-00.00-06.00 saatleri arası : Beşiktaş ilçesi Etiler Amaci Yapı Komparatif Bahçesi, Özden Sokak, Uçak Savar Polat Sitesi, Rumelihisar Caddesi, Yol Sokak, Boğaziçi Üniversitesi Bahçesi Yeni Kampus, Küçük Bebek Dere Boyu Sokak, Hizmet Evleri Altı, Küçük Bebek Caddesi, İbriktar, Küçük Bebek Deresi, Küçük Bebek Deresi Üstü ve Dayı Bey sokakları ile Günaydın Siteleri, Bebek İnşirah Sokak, Telefon Santrali Karşısı, Yoğurtcu Zülfü, İpek, Hamam, Manolya, Bağ Arası ve Bebek Mektebi sokakları, Cevdetpaşa Caddesi Germencik, Selçuk, Bornova, Ehram sokakları, Arnavutköy Bebek Yolu, Benzinci Yanı, Bebek Vezir Köşkü Sokak, Yatlar, Arnavutköy Boyalıköşk Sokağı Çıkmazı, Arnavutköy Set Üstü ABD Konsolosluğu ve belirtilen adreslerin civarı.

