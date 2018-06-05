İstanbul'da duvara ketıl resmi çizen iki kişi tutuklandı

İstanbul Gazi Mahallesi'nde duvarlara ketıl resmi çizip 'HDP' yazdıkları için gözaltına alınan iki genç, çıkarıldıkları mahkemece 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul’un Gazi Mahallesi'nde duvarlara ketıl resmi çizip, "Umut" ve "HDP" yazdıkları için gözaltına alınan Sadettin Köse ve Birol Tutuş, savcılık işlemlerinin ardından 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklanma talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik sorguları ardından Tutuş ve Köse tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, hakimlik kararında şu ifadelere yer verildi; “Olayın anlatımına, şüphelilerin duvarlara PKK, APO, şeklinde yazılar yazdığına ilişkin ihbar ve yakalanmalarına ilişkin tutanaklar, duvar yazılarına ilişkin fotoğraflar ve tüm dosya kapsamında şüphelilerin duvarlara ‘DEVLİS, PKK, YDG-H, Ketıldan gelen 1 Mesaj vardır’ yazılarını yazmak ve ‘ketıl’ resmini çizmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, atılı suç için 3713 sayılı TMK’da öngörülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda şüphelilerin kaçma ihtimali bulunduğu, şüpheliler yönünden tutuklama engeli bulunmadığı, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gözetilerek şüphelilerin CMK’nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına…”