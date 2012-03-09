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Spor

İstanbul'da dünya rekoru kırdı!

14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre elemelerinde 1. seride koşan Türk atlet İlham Tanui Özbilen, yarışı 3.41.93'lük derecesiyle ilk sırada tamamlayarak, finale yükseldi.

09 Mart 2012 23:22

 

T24 - 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre elemelerinde 1. seride koşan Türk atlet İlham Tanui Özbilen, yarışı 3.41.93'lük derecesiyle ilk sırada tamamlayarak, finale yükseldi.
 
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gün sabah seansında, iki seride yapılan ve serilerde ilk 3 sırayı alan atletlerle, en iyi 3 dereceyi elde eden atletlerin finale yükseleceği 1500 metrede, Türkiye'yi İlham Tanui Özbilen ile Kemal Koyuncu temsil etti.
 
Elemelerde 1. seride koşan İlham, yarışın başında Etiyopyalı Aman Wote'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. 800 metrede atak yaparak ilk sıraya geçen İlham, ABD'li atlet Galen Rupp'un ataklarına karşılık vererek, liderliği bırakmadı. İlham, 3.41.93'lük derecesiyle serisini 1. sırada bitirerek, finale yükseldi. İlham, genel sıralamada ise 7. sırayı elde etti.
 
Türk vatandaşlığına geçen Kenya asıllı atlet İlham Tanui Özbilen, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) Türkiye adına yarışma izni vermesiyle Dünya Şampiyonası'nda ilk kez milli formayı giydi.
 
 

Kemal Koyuncu elendi

 
 
Erkekler 1500 metre elemelerinde 2. seride koşan Kemal Koyuncu ise elendi.
 
 

 

İstanbul'da dünya rekoru kırdı!

 
 
Kadınlar pentathlonda Ukraynalı Natallia Dobrynska, 5013 puanla dünya rekoru kırarak, İstanbul'daki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk altın madalya kazanan atlet oldu.

 

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