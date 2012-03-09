Atletizmin kalbi İstanbul'da atıyor

T24 - 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da başladı. Şampiyonada Türkiye'ye ilk iyi haber 400 metrede yarı finale kalmayı başaran Meliz Redif'ten geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre elemelerinde 2. seride 3. olan Türk atlet Meliz Redif, yarı finale kaldı. Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 400 metrede 2. seride koşan Meliz, 53.55'lik derecesiyle 3. sırayı aldı. Toplam 6 serinin koşulduğu 400 metrede serilerde ilk iki sırayı alan atletler, direkt yarı finale yükseldi. Tüm serilerde ilk iki sırada yer alan atletlerin ardından en iyi 2. dereceye sahip olan Meliz, yarı finale kaldı. Meliz'in derecesi, tüm serilerde en iyi 10. derece oldu. Kadınlar 400 metrede, 6 seride ilk iki atletin ardından serilerde en iyi 6 dereceyi elde eden atletler de yarı finalist oldu. Toplam 30 atletin katıldığı elemelerin ardından 18 atlet, yarı finale kaldı. Kadınlar 400 metrede yarı final, bu akşam 19.50'da başlayacak.

TRT'den şampiyonaya 'futbol' molası!

Öte yandan saat 9.30'dan itibaren şampiyonanın gerçekleştirildiği salondan canlı yayın yapan TRT3 televizyonu, atletizme futbolun gölgesini düşürecek bir yayına imza attı. Saat 10.15 sıralarında naklen yayınına ara veren kanal yönetimi 40 dakika süreyle 'Spor Manşet' adlı futbol ağırlıklı programı yayınlayınca spor severlerin tepkisini çekti.

ABD'den 51 sporcu katılıyor

3 gün sürecek organizasyona 172 ülkeden, 334 kadın, 349 erkek olmak üzere toplam 683 sporcu kayıt yaptırdı. İstanbul'daki şampiyonada 172 ülke ile ülke katılımı açısından rekor kırıldı. Daha önceki rekor 147 ülke ile 2008 yılındaki şampiyonada Valencia'ya aitti. Organizasyon tarihinde, 712 sporcunun katıldığı 1997 yılında Paris'teki şampiyona ise en fazla sporcunun katıldığı şampiyona olarak rekoru elinde bulunduruyor. Şampiyonaya en fazla ABD'den sporcu katılıyor. İstanbul'daki şampiyonada 51 ABD'li sporcu yarışacak. Dünya Şampiyonası'nda birinci olan atletler, 40 bin dolar para ödülü kazanacak. İkinciler 20, üçüncüler 10, dördüncüler 8, beşinciler 6 ve altıncılar ise 4 bin dolar alacak. Şampiyonada rekor kıran atlete, ayrıca 50 bin dolar para ödülü verilecek.

Şampiyonayı izlemek için yerli ve yabancı toplam 535 basın mensubunun akretide oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları öncesinde en önemli organizasyon olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 180 ülkede canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 60 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli, 4x400 metre bayrak, heptatlon-pentatlon, uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, sırıkla atlama, gülle atma branşlarında düzenleniyor. Şampiyonada Sinan Erdem Spor Salonu ısınma alanı olarak hizmet veriyor. Ataköy Atletizm Salonu ile Sinan Erdem Spor Salonu arasında 65 metrelik bir bağlantı kuruldu. Sinan Erdem'de ısınan sporcular daha sonra Ataköy Atletizm Salonu'na geçecek.

5 bin kişi ağırlanıyor

Rekor ülke katılımının olduğu şampiyonada, yaklaşık 5 bin kişi ağırlanıyor. 172 ülkeden 683 sporcunun yanı sıra, 700 idareci ve antrenör, 900 medya çalışanı, 400 uluslararası spor kuruluşları temsilcisi, 200 yabancı teknik personel, 2 bin yabancı izleyici sayıları ile İstanbul 5 bin kişilik bir kafileyi ağırlıyor. Bu arada, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na 400 lokal organizasyon ekibi ile 800 gönüllü destek veriyor. 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın resmi maskotları olarak belirlenen “Tik” ve “Tak”, dünyaca ünlü atletlerle birlikte sporseverlerin karşısına çıktı. Maskotlar için oluşturulan profillerde erkek sokak köpeği olan “Tik”in, İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'nda doğduğu, çok kibar, neşeli, eğlenceli, şakacı, centilmen ve sadık olduğu, dişi sokak kedisi olan “Tak”ın ise İstanbul'da Bebek Parkı'nda doğduğu, cömert, kibar, maceracı, dürüst, cesur, meraklı ve akıllı olduğu belirtiliyor.

Atletizmdeki bazı sonuçlar şöyle

İstanbul'da bugün başlayan 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 800 metre elemelerinde yarışan Türk atlet Halit Kılıç ve kadınlar 3000 metrede yarışan Dudu Karakaya elendi.

Ataköy Atletizm Salonu'nda erkekler 800 metre yarışında 3. seriden yarışa katılan Halit Kılıç, ilk 400 metreyi ilk sırada geçti. Rakiplerinin ataklarına karşılık veremeyen Halit Kılıç, 1.54.06'lık derecesiyle yarışı 5. ve son sırada tamamlayarak elendi. Halit Kılıç'ın katıldığı serideki yarışı, Çek Cumhuriyeti'nden Jakup Holusa 1.50.49'luk derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Toplam 6 serinin koşulduğu erkekler 800 metre elemelerinde 6. seride koşan Kenyalı Boaz Kiplagat Lalang, 1.49.50 ile en iyi dereceyle yarı finale yükseldi. Tüm serilerde 32 atletin katıldığı elemeler sonunda, 16 atlet yarı finale kalırken, Halit Kılıç genel sıralamada 25. oldu. Erkekler 800 metrede yarı final, yarın sabah seansında koşulacak.

Kadınlar 3000 metre elemelerinde 1. seride koşan Dudu Karakaya, 9.16.85'lik derecesiyle 8. sırayı elde etti. Dudu, genel sıralamada 18. sırada yer aldı ve elendi. Seride, rekortmen ve şampiyon atlet Etiyopyalı Meseret Defar 9.11.76'lık derecesiyle birinci oldu. Elemelerde 2. seride koşan Etiyopyalı Gelete Burka ise, 9.01.32'lik derecesiyle en iyi dereceyi elde ederek, finalist oldu.

Toplam iki seride yapılan elemelerde, serilerde ilk 4 sırayı alan atletler finale yükseldi. İlk 4'ün dışında en iyi 4 dereceyi elde eden 4 atlet de

finale kaldı. Toplam 12 atletin yer alacağı 3000 metre finali, 11 Mart Pazar günü saat 15.50'de koşulacak.

12 branşta şampiyonlar belli olacak

Ataköy Atletizm Salonu'nda 3 gün sürecek şampiyonanın yarınki ikinci gününde, sabah seansında saat 09.30'dan itibaren eleme müsabakaları yapılacak. Saat 17.00'de başlayacak akşam seansında ise 12 branşta şampiyonlar belli olacak.

Şampiyonada yarının programı şöyle:

Sabah:

09.30 Erkekler 60 metre engelli (Heptatlon)

09.35 Erkekler üç adım atlama eleme

09.40 Erkekler 60 metre engelli 1. tur

10.05 Kadınlar gülle atma eleme

10.10 Kadınlar 60 metre 1. tur

10.30 Erkekler sırıkla atlama (Heptatlon)

11.20 Erkekler 4x400 metre bayrak 1. tur

11.25 Erkekler yüksek atlama eleme

11.45 Kadınlar uzun atlama eleme

11.50 Erkekler 800 metre yarı finali

Öğleden sonra:

17.00 Erkekler sırıkla atlama finali

17.05 Kadınlar üç adım atlama finali

17.10 Kadınlar 60 metre engelli yarı finali

17.30 Erkekler 60 metre yarı finali

17.50 Kadınlar pentatlon madalya töreni

18.00 Kadınlar bin 500 metre finali

18.10 Kadınlar gülle atma finali

18.15 Kadınlar yüksek atlama finali

18.20 Erkekler bin metre (Heptatlon)

18.30 Kadınlar bin 500 metre madalya töreni

18.40 Kadınlar 400 metre finali

18.45 Kadınlar üç adım atlama madalya töreni

18.50 Erkekler uzun atlama finali

19.00 Erkekler bin 500 metre finali

19.08 Erkekler heptatlon madalya töreni

19.20 Kadınlar gülle atma madalya töreni

19.30 Erkekler 400 metre finali

19.34 Kadınlar 400 metre madalya töreni

19.45 Kadınlar 60 metre engelli finali

19.48 Erkekler bin 500 metre madalya töreni

20.00 Erkekler 60 metre finali

20.02 Erkekler 400 metre madalya töreni (AA)