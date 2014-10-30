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Kültür-Sanat

İstanbul’da doğanın 'tahribatı'nın fotoğrafları sergilenecek

Fotoğraf sanatçısı Uğur Günay Yavuz’un 'Tahribat' sergisi 3-16 Kasım arası Tophane-i Amire’de sergilenecek

30 Ekim 2014 15:10

Uğur Günay Yavuz’un fotoğraf sergisi, Kuzey Ormanları, hidroelektrik santrali (HES) ve çarpık kentleşme gibi konuları işliyor. 3 Kasım’da başlayacak serginin adı olan “Tahribat” sözcüğü, özellikle doğaya karşı insanların bencilce tutumunu eleştiriyor.

“Tahribat” sergisinde 3’üncü köprü ve yeni çevre yolu inşaatında yok edilen Kuzey Ormanları fotoğrafları “Ağaç” serisinde yer alacak. HES, taş madeni, çarpık kentleşme sonucu oluşan kuraklık fotoğrafları ise serginin “Su” serisini oluşturuyor. Her iki seri de tamamen insanoğlunun bencilliğiyle yarattığı tahribatı gösteren çalışmalardan oluşuyor.

 

'Tuzlu baskı' tekniği

 

Tahribat sergisindeki fotoğraflar, tuzlu baskı tekniği kullanılarak ahşap plakalar üzerine basıldı. Bu tekniğin temeli, baskı yapılacak ahşap yüzeye tuzlu su sürülmesi ve ardından gümüş nitrat sayesinde ışığa duyarlı hale getirilmesine dayanıyor. Tuzlu baskı, 1800’lü yılların ortalarında yoğun olarak kullanılmış bir teknik.

Uğur Günay Yavuz’un “Tahribat” fotoğraf sergisi 3 Kasım 2014 Pazartesi günü 18.00'de MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Sarnıç Galeri'de açılacak. Sergi 16 Kasım 2014 tarihine kadar görülebilir.

 

Uğur Günay kimdir?

 

Son dönem çalışmalarında alternatif baskı teknikleri üzerine yoğunlaşan Uğur Günay Yavuz, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışıyor. Sanatçının çok sayıda ulusal ve uluslararası sergileri ve bildirileri bulunuyor.

 

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