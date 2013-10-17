'İstanbul’da CHP BDP ittifakı yok, bunlar bu kadar kuş beyinli'

CHP'nin BDP'ye "İstanbul'da Sırrı Süreyya Önder'i göstermesin" dediği yönündeki iddiaları cevaplayan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önder, CHP için "Bunlar bu kadar kuş beyinlidir" diye konuştu.

Habertürk'te Akşam Raporu programına konuk olan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, programda Pelin Çift'in Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili sorularını yanıtladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mustafa Sarıgül olacağı, bu kararın ardından İstanbul'u AKP'ye kaptırmamak için BDP'ye İstanbul'da güçlü aday çıkarmayın önerisi yapıldığı öne sürüldü. Bu iddiayı köşesine taşıyan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Utku Çakırözer, CHP'nin İstanbul adayının Mustafa Sarıgül olacağını, bunun kesinleştiğini yazarken, CHP kurmaylarının BDP ile de görüşmeler yaptığını ve "İstanbul'u AKP'ye kaptırmamak için güçlü aday çıkarmayın" önerisinde bulunduğunu öne sürmüştü.

CHP ve BDP İstanbul'da ittifak mı yapacak? CHP'liler BDP'ye "İstanbul'da Sırrı Süreyya Önder'i göstermesin. İstanbul'u AKP'ye hediye etmeyin" dedi mi? İşte bu sorula cevap veren BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bizde gizemli şeyler yok

"Aday olacak mısınız?" sorusuna "bizde gizemli şeyler yok" diyen Süreyya Önder, "Biz ilkesel yaklaşıyoruz. Bizde tepeden aşağı aday dikte etme ve sunma yok. Utku Çakırözer masaüstü habercilik yapan biri değil. Dürüst bir gazeteci. Haberi CHP çevrelerinin temennisi üzerine inşa etmiş. Böyle bir temenni var. Fakat bunu bile düşünmekten CHP aciz. CHP'nin böyle bir beklentisi varsa demek ki benim de büyük bir oy potansiyelim var. Bu da hoşuma gidiyor. Böyle bir ittifak yok. Resmi olarak iletilmiş bir şey yok. Beni Sarıgül üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Bu aman Sırrı aradan çekilsin taktiği. Hükümetten böyle birşeyle kurtulunamayacağını bilmeyecek kadar kuş beyinlidir bunlar. Sanki Sırrı çekilecek. Kürtler'de koşa koşa sabah akşam kendilerine küfreden CHP'ye oy verecek" diye konuştu.

Kurtulunacak hükümet bitmiyor

Her seçim aynı konunun konuşulduğunu söyleyen Önder, "Her seçim denir ki aman oyları bölmeyin. Kurtulunacak hükümet hiç bitmemiştir. Bu zamanında Demirel, Özal'dır bir zaman Erdoğan'dır bu hiç bitmez.İttifaka CHP'nin içinde en az 50 tane ayağa kalkıp BDP için hayır diyecek vekil tanıyorum. İttifak için şeffaf olunması ya da ilkesel olunması gerekiyor. Gelecekler önce ilkeleri belirleyeceğiz. Daha sonra uygun aday kim olur bu belirlenir" dedi.

Bu 2009’da da denendi

Yayına bağlanan AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, "Ben böyle bir ittifak projesinin arayışında olunduğunun farkındayım. AKP adayına karşı blok oluşturma çabaları 2009 yılındaki seçimde de vardı. Ama bir karşılık bulmadı. Kürt kardeşimin iradesine kimsenin hipotek koymaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Böyle bir ittifak olursa da AKP’nin oylarını etkileyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.