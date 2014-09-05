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Kültür-Sanat

İstanbul’da Çatalhöyük ve Müze-i Hümayun sergisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 10 - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan 2014 Avrupa Arkeologlar Birliği Kongresi vesilesiyle iki büyük sergi düzenliyor

05 Eylül 2014 22:45

2014 Avrupa Arkeologlar Birliği Kongresi vesilesiyle İstanbul iki büyük sergiye ev sahipliği yapacak. İstanbullular, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan 10-21 Eylül 2014’te İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde düzenlenecek olan Çatalhöyük Sergisi ve 11 Eylül 2014-11 Ocak 2015  tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenecek olan Mendel – Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek Sergisi’ni ziyaret edebilecek.

11 Eylül 2014-11 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yapılacak olan Mendel-Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek Sergisi, Fransız arkeolog Gustave Mendel’in Müze-i Hümayun’un (Arkeoloji Müzesi) zengin koleksiyonlarını belgelemek için hazırladığı 1860 sayfalık kataloğun hikayesini anlatıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Çatalhöyük kazı ekibiyle beraber hazırladığı 10 – 21 Eylül 2014’te İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde yapılacak olan Çatalhöyük Sergisi, uluslararası ziyaretçilere yeni çıkan önemli buluntuların fotoğrafları ve güncel bilgilerle Çatalhöyük’ü tekrar keşfetme imkanı sunuyor. Sergi, “9000 yıl önce Çatalhöyük’te Yaşam”, “Mellaart’tan Bugüne Kazı Tarihçesi” ve “Çatalhöyük’te Bugün” başlıkları altında  üç eksenden oluşuyor.

 

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