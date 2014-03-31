İstanbul'da borsa eksiye döndü

Borsa İstanbul'da 2. seansa döviz kurlarında görülen sert düşüşün etkisiyle, alımlarla başlayarak 69.898 seviyesini görmesinin ardından kar satışlarına devam edildi. Endeks yüzde 0,42 düşerek 68.810 puana geriledi ve cuma günkü 69.100 kapanışının altına geldi. Bankacılık endeksi yüzde 1 düşüşle işlem görürken endeksin gerilemesinde de etkili oldu. En çok işlem gören hisseler arasında da bankacılık sektör hisseleri ilk sıralarda yer alıyor.

Uzmanlar siyasi risklerin bertaraf edilmesinin ardından, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin dikkatle izleneceğini, rating kuruluşlarının bankaların kredi notu azaltımlarına devam edebileceğine vurgu yaptı.