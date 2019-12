İstanbul'da Blues rüzgarı

Yirmincisi düzenlenen Efes Pilsen Blues Festival, tüm hızıyla devam ediyor. 20 şehirde 23 konserden oluşan festivalin bu seneki konukları Shemekia Copeland, Terry Evans ve Ray Schinnerry olarak belirlendi. Türkiye çapında 21 Ekime kadar süren konserin İstanbul ayakları 30-31 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. MİHA muhabiri Can Barış Çevik, 30 Ekimdeki konseri T24 için izledi.



19 yılda 286 konser veren Türkiye’nin ilk ve tek blues festivali, bu sene de Türk seyircileriyle buluşuyor. Dünya’nın en iyi bluescularını ülkemize getirmeyi hedefleyen Efes Pilsen Blues Festival, bu sene de Terry Evans, Shemekia Copeland ve Ray Schinnery’i ağırlıyor.



Blues’un üç farklı tarzının temsilcileri bu sene sahne alıyor. Evans, güçlü sounduyla; Copeland, siyah adamın yalnızlığının sesiyle, Copeland ise daha eğlenceli ve ritmik bir tarzla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki yerlerini aldılar.



Konser Ray Schinnery’nin solo olarak sahne almasıyla başladı. Caz kasa gitarıyla parçalarını icra Schinnery, delta blues geleneğini sahneledi. Müzisyen; Derek and the Dominos’un Have You Ever Loved A Woman parçasını ve birçok ünlü sanatçının da defalarca çaldığı Ain’t No Sunshine’ı seyircilerle birlikte söyledi.



Klasik blues anlayışındaki kaybetmişlik duygusunu her parçada veren Schinnery, konularını yalnızlıktan, kadınını kaybetmiş olmaktan seçti.



Konserin sonlarına doğru siyahî bir izleyici Schinerry’e seslendi, Schinnerry’den karşılık bulan seyirci “Ülkeme hoş geldin!” diyerek ustayı selamladı. Gecenin ilk konseri, bize göre en güzeli oldu.



Gecenin ikinci ismi Terry Evans oldu. Çok yetenekli sanatçılardan oluşan grup konsere fırtına gibi başladı. Schinnery’nin ‘sakin blues’unun yerini rock kokan British Blues aldı. Yer yer efektli gitarlar ve klavyeyle daha günümüze yakın bir müzik vardı.



Blues Foundation tarafından yılın en iyi akustik albümüne aday gösterilen Evans; eğlenceli, hareketli ve blues’un uçup götüren yanında bir performans gösterdi; güçlü vokalleriyle bir an bile kontrolü elinden bırakmadı. Konserin ortalarına doğru sahneye pastayla Efes Pilsen görevlileri çıktı ve gitaristin doğum gününü unutmadıklarını gösterdiler.



Evans ve grubunun sahnesindeki en güzel an ise grubun klavyecisinin basgitara geçip Prince’in Kiss parçasını yorumlaması oldu. Prince’in vokal tonundan da söyleyince Efes Pilsen Blues Festival iyice keyifli oldu.



20. Efes Pilsen Blues Festival’inin beklenen ismi Shemekia Copeland, gecenin sonunda sahne aldı. Müzisyen bir aileden gelen Copeland güçlü vokaliyle seyircileri büyüledi. R&B vokalin üstüne blues gitar sololarıyla dolu bir konser oldu. Önceki konserlere göre daha dans içerikli bir konser oldu ve Copeland seyircileri daha çok eğlendirdi.



Can Barış Çevik (MİHA)