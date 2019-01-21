İstanbul'da bir askeri alan daha imara açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle büyüyen Çekmeköy’deki askeri alanın planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geçti. Ömerli Mahallesi’nde bulunan askeri alana ilişkin Komisyon’dan geçen rapora göre; bölge, ‘konut’, ‘sosyal kültürel tesis’ ve ‘yol alanı’ oldu.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre raporda, plan teklifine ilişkin kurum görüşlerine de yer verildi. İSKİ Genel Müdürlüğü, alanın su havzasının dışında kaldığını belirterek, ‘olumlu’ görüş sundu.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü de, imar planındaki yeşil alan miktarının korunması şartıyla ‘uygun’ görüşüşünü verdi.

İstanbul Valiliği İl Jandarma Komutanlığı’nın görüşünde de, alanın Hazine’ye kayıtlı olduğu ve 49,563 metrekare yüzölçümüne sahip olduğu belirtildi, planda ‘sakınca bulunmadığı’ bildirildi.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ayrıntılı jeolojik inceleme talep edip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylatılması gerektiği yönündeki görüşü ise dikkati çekti.

İmar planı değişikliği teklifini ‘uygun’ bulan İmar ve Bayındırlık Komisyonu, değişiklik teklifini İBB Meclisi’ne havale etti.