TOKİ, Florya'daki 34 dönümlük askeri alanı imara açıyor

İstanbul, Bakırköy Florya’da 34 dönümlük askeri alan TOKİ tarafından konut imarına açılıyor. TOKİ, askeri lojmanların ve tesislerin bulunduğu alanının imar planını değiştirerek arazinin yüzde 60’ını konut, geri kalan bölümünü de özel okul, cami ve park olarak düzenledi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Bakırköy Şenlik Mahallesi'nde 34 dönümlük askeri alan için TOKİ tarafından hazırlanan imar planı, Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca 19 Kasım 2018 tarihinde onaylandı. Planlar İmar Kanunu göre 28 Kasım tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. TOKİ'nin hazırladığı imar planına göre toplamda 34 bin 151 metrekarelik askeri alanın yüzde 60'ı yani 20 bin 419 metrekaresi konut, 5 bin metrekaresi özel eğitim alanı, bin metrekaresi cami, 4 bin 600 metrekaresi park, 2 bin metrekaresi rekreasyon alanı, 942 metrekaresi de yol olarak belirlendi. Konutların yüksekliği de zemin+2 kat olacak.

Bedelsiz devredildi

Yeni plana ilişkin hazırlanan rapora göre maliye hazinesi mülkiyetindeki 61 numaralı parsel 9 Ekim 2018 tarihinde, 13 numaralı parsel 3 Ağustos 2018 tarihinde bedelsiz olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı'na devredildi. Arazi tapuda “askeri kışla ve tarla” ile “bağ içerisinde askeri binalar” olarak kayıtlı. Raporda imar planlarında “askeri alan” fonksiyonuna sahip olan parsellerde 2013 yılına kadar 17 adet askeri lojman bulunduğu, bu binaların daha sonra yıkıldığı şu an alanda 6 binanın kaldığı aktarıldı.

Bakırköy Belediyesi karşı çıktı

Raporda plan değişikliği ile ilgili kurumlardan istenen görüşlere de yer verildi. Bakırköy Belediyesi, değişikliğe karşı çıkarak yeni planın yönetmelikteki plan değişikliği tanımına uymadığını, plan ana kullanım kararlarını ve bütünselliğini bozarak nüfus, yapı ve dolayısıyla trafik yoğunluğun arttırdığını vurguladı. Konunun yeniden değerlendirilmesini isteyen Bakırköy Belediyesi, “Konut, ticaret gibi kullanımlarla bölgeye nüfus ve yapı yoğunluğu getirecek plan kararlarının aksine bölgenin ihtiyacına yönelik donatı alanlarının yer alacağı, tamamen kamu yararına yönelik plan kararlarını içeren plan teklifinin hazırlanması gerektiğini” bildirdi. İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü de askeri alanın büyük kısmının konut alanına alındığına dikkat çekerek yapılaşma şartlarının bölge planı kapsamında değerlendirilmesini istedi.