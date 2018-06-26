İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yoğun yağmur ve sağanak yağış etkili oluyor.

Dolu beklenmediğini duyuran AKOM yağışlara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor."

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.