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Yaşam

İstanbul’da bazı yollar yarın kapalı

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında düzenlenecek törenler nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

05 Ekim 2008 03:00

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 85. yıl dönümü kapsamında yarın Vatan Caddesi’nde tören düzenlenecek.

Tören nedeniyle Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar ile Hal Yolu bitimi-E-5 Karayolu Cevizlibağ-Tünel Sapağı’ndan itibaren Vatan Caddesi-Lahor Meydanı’ndan Aksaray Metro İstasyonu’na kadar geliş ve gidiş istikâmeti, saat 07.00’den tören bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Bu nedenle D-100 Karayolu’ndan Vatan Caddesi’ne gelecek sürücüler, Haliç Tüneli- Edirnekapı-Fevzipaşa Bulvarı-Aksaray güzergâhını ya da Haliç Tüneli ve Ayvansaray ışıklarından Balat Yolu’nu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini, E-80 Karayolu’ndan gelenler Milliyet Gazetesi karşısından TEM yönünü, Sahil Yolu’nu tercik edecek olanlar da sahil güzergahından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci yönünü kullanabilecek.

Fatih’teki hastanelere gelecek olan ambulans ve diğer araç sürücülerinin de Vatan Caddesi yerine sahil yolunu tercih ederek Samatya’dan ya da Haliç Ekmek önünden Ulubatlı Köprüsü’nü takiben Topkapı Tünel içinden Millet Caddesi’ni, Fatih’ten gelecek olanların da Atatürk Bulvarı-Aksaray-Millet Caddesi güzergâhını kullanması gerekecek.

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