İstanbul’da barajların doluluk oranlarında yüzde 15'lik düşüş

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı, geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 15,88 azalarak, yüzde 57,53'e düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki mevcut su hacmi azaldı.

Geçen yıl ağustos ayında 644 milyon metreküp su bulunan barajlarda, bu ay ise 499,73 milyon metreküp su ölçüldü.

Yine geçen ağustosta yüzde 73,41'i dolan barajlardaki su seviyesi eylülde yüzde 67,53'e indi. Bu yıl martta yüzde 87,35'i ile en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı, nisanda yüzde 85,89, mayısta yüzde 81,15, haziranda yüzde 74,74, temmuzda 66,59, ağustosta da yüzde 57,53 olarak ölçüldü.

Barajların doluluk oranları, geçen ağustos ayına göre yüzde 15,88, son iki haftada da yüzde 4,79 azaldı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Terkos 71,21

Ömerli 65,90

Kazandere 64,38

Darlık 62,85

Büyükçekmece 49,12

Alibey 47,67

Sazlıdere 42,59

Papuçdere 35,94

Istrancalar 31,88

Elmalı 0,53