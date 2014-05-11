İstanbul'da baraj doluluğu geçen yıla göre ne durumda?

8 Mayıs 2014 itibarıyla içme suyu amaçlı barajlarda İstanbul'da yüzde 26,4 Ankara'da yüzde 22,1, İzmir'de yüzde 72,4 ve Bursa'da yüzde 55,7 doluluk oranı gözlendi. Geçen yıl aynı dönemde ise İstanbul'da yüzde 89,7, Ankara'da yüzde 40,8, İzmir'de yüzde 89,3 ve Bursa'da yüzde 98,9 olarak gerçekleşmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerinde, 1 Ekim 2013 - 8 Mayıs 2014'te, Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 25,9 ve 2013'e göre de yüzde 32,8 oranlarında azalma görüldü.



Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki içme suyu amaçlı barajların mevcut hacimleri, toplam aktif hacimlerinin altında bir seviyede kaldı. İçme suyu amaçlı barajlarda, İstanbul'dakilerin 846,3, Ankara'dakilerin bin 565,6, İzmir'dekilerin 298,8 ve Bursa'dakilerin 65,1 hektometreküp toplam aktif hacmi bulunurken, bu yıl İstanbul'da 226,7, Ankara'da 346,2, İzmir'de 216,4 ve Bursa'da 36,2 hektometreküp aktif hacime ulaşıldı.



İçme suyu barajlarında geçen seneye göre yüzde 32,7 daha az su bulunurken, bu yıl doluluk oranı İstanbul'da yüzde 26,4 Ankara'da yüzde 22,1, İzmir'de yüzde 72,4 ve Bursa'da yüzde 55,7 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise içmesuyu amaçlı barajlardaki doluluk oranları, İstanbul'da yüzde 89,7, Ankara'da yüzde 40,8, İzmir'de yüzde 89,3 ve Bursa'da yüzde 98,9 olarak gerçekleşmişti.

İşletmede olan 91 enerji amaçlı barajda ise doluluk oranı yüzde 52,2 olurken, 214 sulama amaçlı barajda da doluluk oranının yüzde 53,4'e ulaştığı gözlendi.



Göllerin doluluk oranlarına bakıldığında da geçen yıla göre, Eber, Eğirdir, Çıldır, Çavuşçu, Karataş, Işıklı, Hazar, Marmara, Kovada, Beyşehir, İznik, Sapanca, Uluabat, Çapalı Dinar, Manyas ve Ladik göllerinde azalma olduğu tespit edildi.



İşletmede olan 293 depolama tesisindeki baraj doluluk oranı da yüzde 51,4 oldu.