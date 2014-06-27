İstanbul'da banka soygunu

Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, cebinden çıkardığı siyah poşeti veznedeki kadın personele uzatarak doldurmasını istedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Tarabya Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesinin kapanmasına yakın saatte, ATM'ye gelerek işlem yapıyor görünümü veren 30-35 yaşlarındaki kahverengi şapkalı, mavi tişörtlü, kot pantolonlu soyguncu kısa bir süre sonra bankaya girdi. Güvenlik görevlisinin yanına yaklaşan soyguncu, belindeki tabancayı çıkararak yere yatmasını söyledi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, cebinden çıkardığı siyah poşeti veznedeki kadın personele uzatarak doldurmasını istedi.

Kendisine tabanca doğrultulması yüzünden korku ve panik yaşayan banka görevlisi kadın, içine döviz ve TL doldurduğu poşeti soyguncuya verdi. İçinde yaklaşık 300 bin lira değerinde para bulunan poşeti alan soyguncu, dışarı çıkarak kendisini beyaz renkli bir otomobilde bekleyen arkadaşının yanına gitti. Soyguncu ve arkadaşı otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi.

Banka personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, banka içinde ve ATM üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Bankanın güvenlik kameralarını da izleyen polis, soyguncuların yakalanması için alarma geçti.