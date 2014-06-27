T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da banka soygunu

Sarıyer'de bir banka şubesine gelen silahlı soyguncu, yaklaşık 300 bin lira tutarında parayı alarak kaçtı

27 Haziran 2014 23:58

 Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, cebinden çıkardığı siyah poşeti veznedeki kadın personele uzatarak doldurmasını istedi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Tarabya Haydar Aliyev Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesinin kapanmasına yakın saatte, ATM'ye gelerek işlem yapıyor görünümü veren 30-35 yaşlarındaki kahverengi şapkalı, mavi tişörtlü, kot pantolonlu soyguncu kısa bir süre sonra bankaya girdi. Güvenlik görevlisinin yanına yaklaşan soyguncu, belindeki tabancayı çıkararak yere yatmasını söyledi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren kimliği henüz belirlenemeyen soyguncu, cebinden çıkardığı siyah poşeti veznedeki kadın personele uzatarak doldurmasını istedi.

Kendisine tabanca doğrultulması yüzünden korku ve panik yaşayan banka görevlisi kadın, içine döviz ve TL doldurduğu poşeti soyguncuya verdi. İçinde yaklaşık 300 bin lira değerinde para bulunan poşeti alan soyguncu, dışarı çıkarak kendisini beyaz renkli bir otomobilde bekleyen arkadaşının yanına gitti. Soyguncu ve arkadaşı otomobille kaçarak izlerini kaybettirdi.

Banka personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, banka içinde ve ATM üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Bankanın güvenlik kameralarını da izleyen polis, soyguncuların yakalanması için alarma geçti.

ETİKETLER

bankasoygunsarıyerpolisolay yerihaber

İlgili Haberler

Banka soygunu zanlısı, ilk iş lüks otomobil almış

Fatih'te bir bankayı soyduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan şüphelinin, soygundan sonra izini kaybettirmek için Çanakkale, İzmir, Manisa ve son olarak da Mersin'e gittiği belirlendi

Kadın işi banka soygunu

Meltem Cumbul, Filiz Ahmet, Özge Ulusoy ve Esra Dermancıoğlu'nun başrollerini üstlendiği 'Kadın İşi Banka Sougunu' 17 Ocak'ta vizyona girecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24