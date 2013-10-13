T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Banka soygunu zanlısı, ilk iş lüks otomobil almış

Fatih'te bir bankayı soyduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan şüphelinin, soygundan sonra izini kaybettirmek için Çanakkale, İzmir, Manisa ve son olarak da Mersin'e gittiği belirlendi

13 Ekim 2013 12:51

Fatih'te bir banka aracından 10 milyon lira çaldığı iddia edilen güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi. Zanlının soygundan sonra ilk iş lüks bir araç aldığı ortaya çıktı.

 Fatih'te bir bankaya ait para nakil aracından güvenlik görevlisi meslektaşını etkisiz hale getirip yaklaşık 10 milyon lira iddiasıyla Mersin'de yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş beldesinde dün gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Kemal Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hakkında arama kararı bulunan şüphelinin, soygunu gerçekleştirdikten sonra izini kaybettirmek için Çanakkale, İzmir, Manisa ve son olarak da Mersin'e gittiği belirlendi.

Şüphelinin, 140 bin lira değerinde bir otomobil aldığı ileri sürüldü. Kemal Y. ve suç ortağının kaldıkları Mersin'deki evde 325 bin lira bulunurken, 10 milyon liranın bulunamadığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ETİKETLER

fatihsoygunbankaarabaarama kararımersinemniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24