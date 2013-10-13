Banka soygunu zanlısı, ilk iş lüks otomobil almış

Fatih'te bir banka aracından 10 milyon lira çaldığı iddia edilen güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi. Zanlının soygundan sonra ilk iş lüks bir araç aldığı ortaya çıktı.

Fatih'te bir bankaya ait para nakil aracından güvenlik görevlisi meslektaşını etkisiz hale getirip yaklaşık 10 milyon lira iddiasıyla Mersin'de yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş beldesinde dün gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Kemal Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hakkında arama kararı bulunan şüphelinin, soygunu gerçekleştirdikten sonra izini kaybettirmek için Çanakkale, İzmir, Manisa ve son olarak da Mersin'e gittiği belirlendi.

Şüphelinin, 140 bin lira değerinde bir otomobil aldığı ileri sürüldü. Kemal Y. ve suç ortağının kaldıkları Mersin'deki evde 325 bin lira bulunurken, 10 milyon liranın bulunamadığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.