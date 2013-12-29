Kadın işi banka soygunu

Ünlü oyuncular Meltem Cumbul, Filiz Ahmet, Özge Ulusoy ve Esra Dermancıoğlu, beyazperdede bir araya geldi. Dört ünlü isim, “Kadın İşi Banka Soygunu” adlı komedi-macera filminde başrolü üstlendi.

Yönetmenliğini A. Taner Elhan’ın yaptığı filmin fragmanı da geçtiğimiz günlerde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Kocası tarafından terk edilince 2,5 yaşındaki oğluyla annesinin evine dönen, kredi borçları yüzünden tekstil atölyesine de el konulan Gülay’ın (Meltem Cumbul) en yakın arkadaşlarıyla birlikte kalkıştığı banka soygunu macerasını anlatan “Kadın İşi Banka Soygunu”, 17 Ocak’ta vizyona girecek.