İstanbul'da AVM'de yangın paniği

İstanbul Pendik ilçesinde bir alışveriş(AVM) merkezinin çatısında yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü.

Pendik'te bulunan bir AVM'nin çatısında 08:30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Pendik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının alışveriş merkezinde bulunan bir restorana ait havalandırma sisteminden çıktığı öğrenildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)